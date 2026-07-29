Ausblick: Farmer Mac zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Farmer Mac lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Farmer Mac die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,87 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,46 Prozent erhöht. Damals waren 4,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 58,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 113,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 273,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 19,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 16,62 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 460,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,10 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at