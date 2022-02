Ausblick: Farmland Partners legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Farmland Partners lässt sich am 22.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Farmland Partners die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Farmland Partners im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,127 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,060 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,79 Prozent auf 17,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,208 USD, gegenüber -0,180 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 46,1 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 50,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at