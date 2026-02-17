Ausblick: Farmland Partners legt Quartalsergebnis vor

Farmland Partners äußert sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Farmland Partners in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 32,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 14,4 Millionen USD im Vergleich zu 21,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,335 USD, gegenüber 1,06 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 33,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 58,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at