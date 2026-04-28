Farmland Partners Aktie
WKN DE: A1XE4J / ISIN: US31154R1095
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Farmland Partners präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Farmland Partners präsentiert am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,010 USD gegenüber 0,030 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Farmland Partners nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 5,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 44,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,213 USD je Aktie, gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 35,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 52,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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