Ausblick: Farmland Partners vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Farmland Partners wird am 29.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,015 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Farmland Partners 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 43,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Farmland Partners 10,0 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,185 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,610 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 37,8 Millionen USD, gegenüber 52,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at