Ausblick: Fasadgruppen Group Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fasadgruppen Group Registered präsentiert in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,28 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,610 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 12,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,35 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,20 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,85 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 0,050 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,39 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,93 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at