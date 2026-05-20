Fasadgruppen Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QKNY / ISIN: SE0015195771
|
20.05.2026 07:01:06
Ausblick: Fasadgruppen Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Fasadgruppen Group Registered lädt am 21.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,042 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,090 SEK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,05 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,17 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,79 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,910 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,51 Milliarden SEK, gegenüber 5,45 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fasadgruppen Group AB Registered Shs
|
20.05.26
|Ausblick: Fasadgruppen Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Fasadgruppen Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: Fasadgruppen Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)