Ausblick: Fasadgruppen Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fasadgruppen Group Registered lädt am 21.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,042 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,090 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,05 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,17 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,79 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,910 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,51 Milliarden SEK, gegenüber 5,45 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at