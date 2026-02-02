Fasadgruppen Group AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A2QKNY / ISIN: SE0015195771

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fasadgruppen Group Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fasadgruppen Group Registered lädt am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Fasadgruppen Group Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,275 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,980 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 0,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,38 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,38 Milliarden SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,35 SEK, während im vorherigen Zeitraum noch 0,050 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 5,37 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 4,93 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

