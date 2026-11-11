Fasadgruppen Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2QKNY / ISIN: SE0015195771

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Fasadgruppen Group Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fasadgruppen Group Registered wird am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,964 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 92,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fasadgruppen Group Registered 0,500 SEK je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Fasadgruppen Group Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,38 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,56 Prozent gesteigert.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,98 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,910 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5,35 Milliarden SEK, gegenüber 5,45 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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