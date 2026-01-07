Fast Retailing Aktie

WKN: 891638 / ISIN: JP3802300008

07.01.2026 07:01:06

Ausblick: Fast Retailing gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fast Retailing stellt am 08.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 415,70 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fast Retailing ein EPS von 430,19 JPY je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fast Retailing in dem im November abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 986,96 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 895,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1448,41 JPY, gegenüber 1411,44 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 3.724,46 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 3.400,54 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Fast Retailing Co. Ltd.

Analysen zu Fast Retailing Co. Ltd.

Fast Retailing Co. Ltd.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

