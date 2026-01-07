Fast Retailing Aktie

Fast Retailing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RD7W / ISIN: US31188H1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.01.2026 07:01:06

Ausblick: Fast Retailing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fast Retailing gibt am 08.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,267 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fast Retailing noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,36 Milliarden USD gegenüber 6,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,932 USD im Vergleich zu 0,950 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 24,07 Milliarden USD, gegenüber 22,85 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fast Retailing Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh

mehr Nachrichten

Analysen zu Fast Retailing Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fast Retailing Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 37,60 4,01% Fast Retailing Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legt am Donnerstag etwas zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen