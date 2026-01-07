Ausblick: Fast Retailing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fast Retailing gibt am 08.01.2026 die Zahlen für das am 30.11.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,267 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fast Retailing noch ein Gewinn pro Aktie von 0,290 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,36 Milliarden USD gegenüber 6,01 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,932 USD im Vergleich zu 0,950 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 24,07 Milliarden USD, gegenüber 22,85 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at