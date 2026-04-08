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WKN DE: A1XE9X / ISIN: US31188H2004

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08.04.2026 07:01:06

Ausblick: Fast Retailing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fast Retailing lässt sich am 09.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fast Retailing die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,154 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fast Retailing 0,170 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 48,97 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45,24 Milliarden HKD in den Büchern standen.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,753 HKD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,740 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 189,20 Milliarden HKD, gegenüber 178,19 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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