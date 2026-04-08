Ausblick: Fast Retailing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fast Retailing lädt am 09.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 28.02.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 310,38 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,28 Prozent verringert. Damals waren 331,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,55 Prozent auf 989,40 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Fast Retailing noch 895,01 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1521,67 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1411,44 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.822,83 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 3.400,54 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at