Fast Retailing Aktie

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WKN DE: A0RD7W / ISIN: US31188H1014

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08.04.2026 07:01:06

Ausblick: Fast Retailing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fast Retailing wird am 09.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,197 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,45 Prozent verringert. Damals waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6,26 Milliarden USD – ein Plus von 7,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fast Retailing 5,81 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,964 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,950 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,21 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,86 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

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