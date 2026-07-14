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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Fastenal legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fastenal wird am 14.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,329 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Fastenal 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,34 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fastenal 2,08 Milliarden USD umsetzen können.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,09 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 9,18 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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