Ausblick: Fastenal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fastenal wird am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,259 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 12,61 Prozent erhöht. Damals waren 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,04 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 11,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fastenal einen Umsatz von 1,82 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,10 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 8,21 Milliarden USD, gegenüber 7,55 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at