Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered b Aktie
WKN DE: A3DNFB / ISIN: SE0018013658
|
11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B legt Quartalsergebnis vor
Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,280 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B 0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 206,3 Millionen SEK im Vergleich zu 210,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,39 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,64 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 846,4 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 790,4 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!