Ausblick: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B legt Quartalsergebnis vor

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,280 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B 0,400 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 206,3 Millionen SEK im Vergleich zu 210,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,39 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,64 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 846,4 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 790,4 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at