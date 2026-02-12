Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered b Aktie

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNFB / ISIN: SE0018013658

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,300 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B noch 1,00 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 2,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 197,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 201,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,14 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 1,15 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 792,7 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 781,2 Millionen SEK.

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX legt zu -- Wall Street etwas fester erwartet -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street dürfte sich zum Wochenschluss etwas erholen. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
