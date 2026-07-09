Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered b Aktie
WKN DE: A3DNFB / ISIN: SE0018013658
|
09.07.2026 07:01:06
Ausblick: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B wird am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,355 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,190 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 209,4 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B 191,5 Millionen SEK umsetzen können.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 SEK, gegenüber 1,64 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 840,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 790,4 Millionen SEK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered Shs -B-
|
09.07.26
|Ausblick: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.06.26
|Erste Schätzungen: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
12.02.26
|Ausblick: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.01.26