Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered b Aktie

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WKN DE: A3DNFB / ISIN: SE0018013658

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09.07.2026 07:01:06

Ausblick: Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B wird am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,355 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,190 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 209,4 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Fastighets Aktiebolaget Trianon Registered B 191,5 Millionen SEK umsetzen können.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 SEK, gegenüber 1,64 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 840,1 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 790,4 Millionen SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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