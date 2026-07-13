Fastighets AB Balder Registered b Aktie

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WKN DE: A3DM8U / ISIN: SE0017832488

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13.07.2026 07:01:06

Ausblick: Fastighets Balder Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Fastighets Balder Registered B wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 SEK gegenüber 0,840 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fastighets Balder Registered B in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,13 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,55 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 3,41 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,30 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,23 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 14,18 Milliarden SEK, gegenüber 13,72 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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