Ausblick: Fastighets Balder Registered B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fastighets Balder Registered B präsentiert am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,20 SEK. Dies würde einer Verringerung von 54,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fastighets Balder Registered B 2,63 SEK je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,51 Milliarden SEK gegenüber 3,42 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,71 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 6,23 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,12 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,72 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at