Fastighets AB Balder Registered b Aktie
WKN DE: A3DM8U / ISIN: SE0017832488
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fastighets Balder Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Fastighets Balder Registered B wird am 06.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,20 SEK gegenüber 2,27 SEK im Vorjahresquartal.
8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,46 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,33 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,86 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,15 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 13,76 Milliarden SEK, gegenüber 12,88 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
