Fastighets AB Balder Registered b Aktie
WKN DE: A3DM8U / ISIN: SE0017832488
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Fastighets Balder Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Fastighets Balder Registered B lädt am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten schätzen, dass Fastighets Balder Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,93 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Fastighets Balder Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,61 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,45 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,42 SEK aus. Im Vorjahr waren 6,23 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 14,30 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 13,72 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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