WKN DE: A3DM8U / ISIN: SE0017832488

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Fastighets Balder Registered B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Fastighets Balder Registered B wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,44 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fastighets Balder Registered B -0,250 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Fastighets Balder Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,44 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,96 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 3,15 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,74 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 12,88 Milliarden SEK im Vorjahr.

