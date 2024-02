Ausblick: Fastighets Balder Registered B zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fastighets Balder Registered B präsentiert in der am 09.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,13 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,37 SEK je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,81 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Fastighets Balder Registered B für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,03 Milliarden SEK aus.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,79 SEK je Aktie, gegenüber 5,48 SEK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 11,89 Milliarden SEK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 10,52 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

