Fastighetsbolaget Emilshus AB Registered b Aktie
WKN DE: A3DNXP / ISIN: SE0016785786
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20.04.2026 07:01:06
Ausblick: Fastighetsbolaget Emilshus Registered B legt Quartalsergebnis vor
Fastighetsbolaget Emilshus Registered B wird am 21.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,690 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,17 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 263,0 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 29,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fastighetsbolaget Emilshus Registered B einen Umsatz von 203,0 Millionen SEK eingefahren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 4,31 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 913,0 Millionen SEK waren.
Redaktion finanzen.at
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