Ausblick: Fastighetsbolaget Emilshus Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Fastighetsbolaget Emilshus Registered B wird am 10.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,785 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,650 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 28,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 213,0 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 274,7 Millionen SEK aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,03 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,31 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,12 Milliarden SEK, gegenüber 913,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at