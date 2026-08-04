Ausblick: Fastly präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fastly wird am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,066 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fastly noch ein Verlust pro Aktie von -0,260 USD in den Büchern gestanden.

Fastly soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 173,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 148,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,326 USD aus. Im Vorjahr waren -0,830 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 718,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 624,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at