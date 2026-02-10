Fastly Aktie

WKN DE: A2PH9T / ISIN: US31188V1008

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fastly stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fastly öffnet am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,055 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fastly -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Fastly soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 161,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,053 USD, gegenüber -1,140 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 612,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 543,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

