Ausblick: Fat Brands gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fat Brands wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,290 USD. Dies würde einen Gewinn von 49,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Fat Brands -0,576 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 784,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 57,5 Millionen USD gegenüber 6,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognose von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -1,210 USD, gegenüber -1,125 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 102,2 Millionen USD im Vergleich zu 18,1 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at