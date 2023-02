Ausblick: Fat Brands mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fat Brands wird am 22.02.2023 das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,990 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,380 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 104,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 41,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 74,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -4,350 USD, gegenüber -2,150 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 408,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 118,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at