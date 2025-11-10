Ausblick: Fathom öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fathom lädt am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,100 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Fathom in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 102,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 83,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,470 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,070 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 411,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 335,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at