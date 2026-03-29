Fathom Holdings Aktie

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WKN DE: A2P1AD / ISIN: US31189V1098

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29.03.2026 07:01:06

Ausblick: Fathom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fathom präsentiert am 30.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,110 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 62,07 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,290 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 6,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 91,7 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 97,5 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,500 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,070 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 427,4 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 335,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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