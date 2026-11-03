Fatpipe Aktie
WKN DE: A3EYDN / ISIN: US3119211007
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Fatpipe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Fatpipe äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,053 USD gegenüber 0,000 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 24,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,438 USD je Aktie, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 22,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 19,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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