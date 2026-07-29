Ausblick: Fatpipe legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fatpipe öffnet am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,053 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fatpipe ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 22,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,8 Millionen USD gegenüber 3,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,293 USD je Aktie, gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 22,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 19,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at