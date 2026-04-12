FB Financial Aktie
WKN DE: A2AR4E / ISIN: US30257X1046
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12.04.2026 07:01:06
Ausblick: FB Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
FB Financial wird am 13.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,10 USD. Dies würde einem Zuwachs von 30,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FB Financial 0,840 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 175,4 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 10,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,4 Millionen USD in den Büchern standen.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,78 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,45 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 731,5 Millionen USD, gegenüber 865,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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