Fedbank Financial Services Aktie

WKN DE: A40ABS / ISIN: INE007N01010

14.01.2026 07:01:06

Ausblick: Fedbank Financial Services stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fedbank Financial Services öffnet am 15.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst schätzt, dass Fedbank Financial Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,40 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,500 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 3,37 Milliarden INR aus – eine Minderung von 37,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fedbank Financial Services einen Umsatz von 5,43 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,36 INR im Vergleich zu 6,06 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 14,10 Milliarden INR, gegenüber 20,45 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

