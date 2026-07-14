Fedbank Financial Services Aktie

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WKN DE: A40ABS / ISIN: INE007N01010

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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Fedbank Financial Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fedbank Financial Services lädt am 15.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 3,00 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,01 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fedbank Financial Services in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 29,63 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 3,66 Milliarden INR im Vergleich zu 5,20 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,37 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 9,20 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,09 Milliarden INR, gegenüber 22,27 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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