Federa a Aktie

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WKN: 938457 / ISIN: US3131481083

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: Federal A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Federal A lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Federal A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,44 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,00 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 110,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 56,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 251,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 18,88 USD, gegenüber 16,62 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 464,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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