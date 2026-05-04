Federa a Aktie
WKN: 938457 / ISIN: US3131481083
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Federal A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Federal A lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Federal A die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,44 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,00 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 110,8 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 56,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 251,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 18,88 USD, gegenüber 16,62 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 464,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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