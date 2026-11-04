Ausblick: Federal A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Federal A wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,20 USD gegenüber 4,44 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 57,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 286,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Federal A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 121,3 Millionen USD aus.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 20,70 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 16,62 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 480,8 Millionen USD, gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net