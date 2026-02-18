Ausblick: Federal A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Federal A stellt am 19.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Federal A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,53 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,63 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 55,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 242,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 107,5 Millionen USD aus.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,58 USD, gegenüber 16,44 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 409,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 901,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at