Ausblick: Federal A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Federal A wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,87 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Federal A ein EPS von 4,49 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 113,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 58,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 273,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,52 USD, wohingegen im Vorjahr noch 16,62 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 460,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,10 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at