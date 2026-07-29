Federa a Aktie
WKN: 938457 / ISIN: US3131481083
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29.07.2026 07:01:06
Ausblick: Federal A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Federal A wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,87 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Federal A ein EPS von 4,49 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 113,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 58,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 273,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,52 USD, wohingegen im Vorjahr noch 16,62 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 460,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,10 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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