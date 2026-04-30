Federal Realty Investment Trust Registered Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A3DB2A / ISIN: US3137451015
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30.04.2026 07:01:06
Ausblick: Federal Realty Investment Trust Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Federal Realty Investment Trust Registered wird am 01.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,694 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,42 Prozent auf 332,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Federal Realty Investment Trust Registered noch 309,2 Millionen USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,89 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,68 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 1,35 Milliarden USD, gegenüber 1,28 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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