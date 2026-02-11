Ausblick: Federal Realty Investment Trust Registered legt Quartalsergebnis vor

Federal Realty Investment Trust Registered lädt am 12.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,737 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,750 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,52 Prozent auf 328,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 311,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,93 USD je Aktie, gegenüber 3,42 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at