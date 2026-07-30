Ausblick: Federal Realty Investment Trust Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Federal Realty Investment Trust Registered präsentiert am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,718 USD. Dies würde einer Verringerung von 59,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Federal Realty Investment Trust Registered 1,78 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 6,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 331,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 311,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,01 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,68 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 1,36 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at