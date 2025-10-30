Ausblick: Federal Realty Investment Trust Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Federal Realty Investment Trust Registered wird am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,697 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,87 Prozent auf 315,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Federal Realty Investment Trust Registered noch 303,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,97 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,42 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,26 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at