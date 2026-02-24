Ausblick: Federal Signal gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Federal Signal wird am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,07 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 15,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 545,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 472,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,14 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,50 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,13 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,86 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at