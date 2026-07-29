Ausblick: Federal Signal stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Federal Signal wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,29 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Federal Signal nach den Prognosen von 7 Analysten 667,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 18,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 564,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,97 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,63 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at