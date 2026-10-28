Ausblick: Federal Signal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Federal Signal wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,11 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 19,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 661,6 Millionen USD gegenüber 555,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,23 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,01 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2,64 Milliarden USD, gegenüber 2,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at