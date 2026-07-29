Ausblick: Federated Investors legt Quartalsergebnis vor

Federated Investors stellt am 30.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 14,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 426,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Federated Investors für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 488,3 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,37 USD, gegenüber 5,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,97 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,81 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at